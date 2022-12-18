Арестович наголосив, що ЗСУ не питають, чи можна їм стріляти, інформує 24 канал. Українські захисники та захисниці ліквідовують російських окупантів.

Зауважте Вже не 2 – 3 місяці: Арестович дав новий прогноз щодо закінчення війни

Можливо, американці знали, де перебуває Герасимов. У статті мовиться не про українську сторону, а про дії американської сторони, яка знала, де конкретно на фронті перебуває Герасимов. Головна думка матеріалу – що вони вирішували, чи передавати цю інформацію українській стороні,

– розповів Арестович.

Він наголосив, що у США були сумніви. Чому – незрозуміло.

ЗСУ захищають Україну від ворога. Тому били по високих російських воєначальниках, які припхалися в Україну.

Зокрема, під час візиту високопоставленого російського військового, загинули 50 елітних російських спецназівців, які його охороняли. Арестович зауважив, що, можливо, це був Герасимов. Водночас жодних деталей він не повідомляв.

Арестович про матеріал NYT та Герасимова: дивіться відео

Путіну байдуже на своє "гарматне м'ясо"

У NYT заявили, що Владіміру Путіну абсолютно байдуже на своє "гарматне м'ясо". Загалом російський диктатор може погодитися на загибель або поранення 300 000 російських військовослужбовців. Станом на 18 грудня на концерт до Кобзона вирушили вже 97 690 окупантів. Ця цифра зростає щодня.