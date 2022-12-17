За добу кількість загарбників скоротилася ще на 420 осіб. Це мінімальні підтверджені дані про втрати ворога, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 2985;

бойових броньованих машин – 5958;

артилерійських систем – 1947;

РСЗВ – 410;

засобів ППО – 211;

літаків – 281;

гелікоптерів – 264;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1648;

крилатих ракет – 653;

кораблів/катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577;

спеціальної техніки – 174.



Актуальні втрати ворога станом на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Атаки ворога не вщухають

І хоч росіяни зазнають шалених втрат, це не зупиняє їхні спроби йти в атаку. Як зазначили у ранковому зведенні Генштабу, за минулу добу Сили оборони відбили наступ у районах понад 20 населених пунктів. Мовиться про Площанка, Червонопопівка, Білогорівка на Луганщині та Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Андріївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка на Донеччині та інші.

Крім того, за минулу добу ракетні війська й артилерія уразили 5 районів скупчення живої сили ворога. Також поцілили в один пункт управління та склад з боєприпасами.