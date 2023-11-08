Одессе 11-летняя девочка попала в реанимацию. Она случайно выпила моющее средство.
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Ребенок без сознания
Девочка нечаянно перепутала бутылки и выпила средство для мытья плиты. Речь идет об "Антижире".
Сейчас ребенок без сознания в реанимации детской областной больницы. Ей диагностировали химический ожог полости рта, пищевода и желудка.
В Киевской области 1,5-летний мальчик умер от растворителя для краски
- В Киевской области произошел трагический случай, в результате которого погиб 1.5-летний мальчик. Ребенок выпил растворитель для краски. Трагедия произошла в Белоцерковском районе. Мама отвлеклась на несколько минут, а ребенок в то время сделал несколько глотков из бутылки с растворителем.
- Руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что ребенок нашел бутылку с остатками растворителя и выпила его. Мальчику стало плохо и его уже в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу в Белой Церкви.
- Глава столичной полиции в очередной раз призвал родителей не оставлять маленьких детей без присмотра.