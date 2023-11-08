Одессе 11-летняя девочка попала в реанимацию. Она случайно выпила моющее средство.

Смотрите также Одесситка во время стрима в тактке презирала Украину и славила Россию, – полиция

Ребенок без сознания

Девочка нечаянно перепутала бутылки и выпила средство для мытья плиты. Речь идет об "Антижире".

Сейчас ребенок без сознания в реанимации детской областной больницы. Ей диагностировали химический ожог полости рта, пищевода и желудка.

Обратите внимание! Если вы случайно выпили средство бытовой химии в первую очередь нужно вызвать скорую. Одновременно с этим рекомендуется пить воду – это поможет разбавить токсичный раствор и промыть пищевод. Но следите за своим состоянием: слишком много воды тоже может вызвать рвоту.

В Киевской области 1,5-летний мальчик умер от растворителя для краски