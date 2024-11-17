Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера. По его словам, на месте атаки работают соответствующие службы.
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2 погибших в Одесской области
"Погибли два человека. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", – сообщил Кипер.
Также, по его словам, ранения получил 17-летний молодой человек.
"Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", – рассказал Кипер.
Руководитель ОВА сообщил актуальную информацию о ситуации в регионе.
По состоянию на сейчас в Одессе начало постепенно восстанавливаться водоснабжение. Продолжается устранение последствий вражеских обстрелов, чтобы вернуть к абонентам в городе и области тепло и электроэнергию,
– уточнил он.
Ранее председатель обладминистрации сообщил, что в результате вражеской атаки пострадала энергетическая инфраструктура Одесской области, в частности есть перебои с поставками тепла, воды и электроэнергии.
В Одессе развернули около 445 "пунктов несокрушимости", еще 357 при необходимости будет открыто дополнительно.