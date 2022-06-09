Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. По его словам, контрдиверсионную работу в регионе постоянно производят – буквально 24 на 7.

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Практически каждый день задерживаем людей

Братчук отмечает, что практически каждый день правоохранители задерживают людей, которые могут быть причастны к диверсионной или вообще антиукраинской деятельности. Не обо всех таких случаях сразу сообщают через тайну следствия.

Таких примеров достаточно. Не обо всем сразу сообщают. Продолжаются следственные действия. Оперативная ситуация требует, чтобы тайна следствия сохранялась. Фактически задержания проходят каждый день, – подчеркнул Сергей Братчук.

Стражи порядка и военные тщательно контролируют ситуацию с безопасностью в регионе. Уже давно усиленный участок государственной границы с так называемым Приднестровьем – ситуацию там постоянно отслеживают.

Конечно, нужно соблюдать осторожность и осмотрительность. Но ситуация свидетельствует о том, что "второго фронта" на границе с Приднестровьем не будет . Подразделения Вооруженных сил Украины проводят соответствующую работу, чтобы этого не допустить.

Есть определенные подозрения, что российские кафиры могут попытаться совершить атаку из Черного моря через Дунай. Это направление тщательно отслеживается. Более того, такой случай уже был в начале марта – туда проникали диверсионно-разведывательные группы.

"В начале марта этого года были попытки противника проникнуть в Дунай. Для нас все закончилось хорошо, военные оперативно отреагировали на врага. Оккупанты понесли потери, некоторые успел отступить . Больше таких попыток не было, но риски сохраняются", - отметил Сергей Братчук.

Он также подчеркнул, что никто не собирается разминировать Одесский порт, чтобы экспортировать зерно. Если это сделать – то очень быстро российские подлодки и большие десантные корабли попытаются туда войти. Все это понимают.

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