Заведение в Одессе, в котором уже более 10 лет не обновлялось оборудование, по международным стандартам. Кроме полного ремонта помещений в центре RECOVERY установили комплекс физиотерапевтического оборудования, инновационное оборудование для физической реабилитации с виртуальной реальностью, обеспечивающее обратную связь с пациентом.

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"Мы с моей женой Еленой хотим построить самые современные реабилитационные центры по всей стране. Это самая важная задача. Потому что наши герои и героини рискуют, отдают за нас самое ценное. Для нас честь помогать им восстанавливаться после ранений. Уникальность созданных нами центров прежде всего в тех специалистах, которые у них работают, ведь оборудование в их руках становится эффективным. Без энтузиастов, без людей, у которых горят глаза, это будет просто куча железа. Врачи также чувствуют, что они на фронте. Больницы, центры – это их окопы", – отметил основатель проекта Виктор Пинчук во время посещения первого дня работы реабилитационного центра.

В одесском центре RECOVERY благодаря современному комплексу тренажеров и аппаратов реабилитации смогут восстанавливаться военнослужащие с различными травмами, в том числе ранениями, полученными в результате взрывов.

"При таких ранениях чрезвычайно важную роль играет ранняя, послеострая и долговременная мультидисциплинарная реабилитация. Именно благодаря современному реабилитационному и физиотерапевтическому оборудованию RECOVERY, реабилитационная помощь нашим защитникам стала максимально эффективной. А они достойны лучшего. От имени всех наших пациентов благодарим Виктора и Елену Пинчуков за возможность получить качественную и своевременную реабилитационную помощь", – отметила Елена Футрук, начальник государственного клинического учреждения, где построен одесский центр Recovery.

Основная цель проекта – развитие реабилитационного направления медицинской помощи военным в Украине. Проектом предусмотрено: создание национальной сети реабилитационных центров для тяжелораненых, международные образовательные программы для специалистов-реабилитологов, сложное протезирование военных за рубежом в тех случаях, когда это невозможно в Украине, а также предоставление качественной реабилитации военным в частных партнерских клиниках.

В текущем году национальная сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY будет включать 10 центров на базе государственных медицинских учреждений в:

Винницкой,

Днепропетровской (2 центра),

Киевской,

Львовской,

Одесской (2 центра),

Ровенской,

Хмельницкий,

Черкасской области.

Более 11 000 пациентов в год смогут получить реабилитационную помощь в центрах RECOVERY.