Заклад в Одесі, у якому вже понад 10 років не оновлювали обладнання, за міжнародними стандартами. Окрім повного ремонту приміщень в центрі RECOVERY встановили комплекс фізіотерапевтичного устаткування, інноваційне обладнання для фізичної реабілітації з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок з пацієнтом.

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"Ми з моєю дружиною Оленою хочемо побудувати найсучасніші реабілітаційні центри по всій країні. Це найважливіше завдання. Тому що наші герої та героїні ризикують, віддають за нас найцінніше. Для нас честь допомагати їм відновлюватися після поранень. Унікальність створених нами центрів насамперед у тих спеціалістах, які в них працюють, адже обладнання в їхніх руках стає ефективним. Без ентузіастів, без людей, в яких горять очі, це буде просто купа заліза. Лікарі також відчувають, що вони на фронті. Лікарні, центри – це їхні окопи", – зазначив засновник проєкту Віктор Пінчук під час відвідування першого дня роботи реабілітаційного центру.

В одеському центрі RECOVERY завдяки сучасному комплексу тренажерів та апаратів для реабілітації зможуть відновлюватися військовослужбовці з різними травмами, в тому числі пораненнями, отриманими внаслідок вибухів.

"Найпоширенішою серед пролікованих нами поранених військовослужбовців є саме вибухова політравма, з пошкодженнями одразу багатьох систем та органів, нерідко з травматичними ампутаціями кінцівок. При таких пораненнях надзвичайно важливу роль відіграє рання, післягостра та довготривала мультидисциплінарна реабілітація. Саме завдяки сучасному реабілітаційному та фізіотерапевтичному обладнанню центру RECOVERY, реабілітаційна допомога нашим захисникам стала максимально ефективною. А вони варті найкращого. Від імені всіх наших пацієнтів дякуємо Віктору та Олені Пінчукам за можливість отримати якісну та своєчасну реабілітаційну допомогу", – зазначила Олена Футрук, начальник державної клінічної установи, де побудований одеський центр Recovery.

Основна мета проєкту – розбудова реабілітаційного напряму медичної допомоги військовим в Україні. Проєктом передбачено: створення національної мережі реабілітаційних центрів для тяжкопоранених, міжнародні освітні програми для фахівців-реабілітологів, складне протезування військових за кордоном у тих випадках, коли це неможливо в Україні, а також надання якісної реабілітації військовим у приватних партнерських клініках.

Протягом поточного року національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів RECOVERY включатиме 10 центрів на базі державних медичних закладів у:

Вінницькій,

Дніпропетровській (2 центри),

Київській,

Львівській,

Одеській (2 центри),

Рівненській,

Хмельницький,

Черкаській областях.

Понад 11 тисяч пацієнтів на рік зможуть отримати реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY.