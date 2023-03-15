До кінця поточного року 10 центрів RECOVERY запрацюють у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській, Львівській, Одеській (2 центри), Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях. На проєкт RECOVERY засновники вже направили 11,5 мільйонів доларів.

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Реабілітація – це про життя та функціональність: чим унікальний центр RECOVERY

Центр RECOVERY є унікальним. Він споруджений за найвищими міжнародними стандартами. Тут установлено найсучасніше фізіотерапевтичне обладнання, зали фізичної реабілітації оснащені інноваційним обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв'язок з пацієнтом. Комплекс тренажерів та апаратів для реабілітації покриває весь спектр можливих функціональних порушень пацієнтів (в тому числі – отриманих внаслідок мінно-вибухових травм), та на високому технологічному рівні допомагає відновлювати їх.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато постраждалих захисників та захисниць, які потребують подальшого лікування та реабілітації, потрапляють саме до прифронтового Дніпра. Реабілітація потрібна з першого дня, адже від своєчасно проведених реабілітаційних заходів залежать результати відновлення втрачених функцій та подальша якість життя пацієнтів.



Центр RECOVERY споруджений за найвищими міжнародними стандартами / Фото Фонд Віктора Пінчука

В центрі RECOVERY у Дніпрі перші пацієнти вже проходять реабілітацію. Тут проведено ремонт відділення фізичної та реабілітаційної медицини, палати обладнані з урахуванням вимог інклюзивності. Встановлені багатофункціональні ліжка з електроприводом та меблями для комфортного та зручного перебування пацієнтів. Центр облаштований 30 ліжками, тож за рік понад 600 військових, які отримали поранення, зможуть отримати тут комплексну реабілітаційну допомогу.



Пінчук зустрівся із військовими, які проходять реабілітацію / Фото Фонд Віктора Пінчука

У цілому ж реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY по всій країні зможуть отримати понад 11 тисяч пацієнтів на рік.

В перший день роботи центру RECOVERY у Дніпрі його відвідав бізнесмен і засновник проєкту Віктор Пінчук. Він зустрівся із військовими, які проходять реабілітацію, та лікарями.

Віктор Пінчук засновник проєкту RECOVERY Наші Герої ризикують власними життями, захищаючи свободу та майбутнє України. Для нас з моєю дружиною Оленою честь допомогти їм повернутись до повноцінного життя після поранень. Війна, на жаль, показала, що реабілітація та підтримка поранених військових стане важливою задачею на роки вперед. Це вимагає системного підходу та допомоги приватного сектору. Тому ми вирішили максимально швидко створити мережу найсучасніших реабілітаційних центрів по всій Україні на базі державних клінік.. Унікальність центрів RECOVERY – у синергії професіоналізму українських фахівців-реабілітологів та інноваційного обладнання, завдяки чому реабілітація в Україні вийде на абсолютно новий рівень

У нашому центрі RECOVERY з’явилося надсучасне обладнання, з віртуальною реальністю, обладнання, яке забезпечує зворотний зв'язок з пацієнтом. Функціональність нового обладнання – дуже різноманітна. Кожен апарат – це просто космічний корабель! Це безумовно дозволить більш ефективно відновлювати тих, хто потребує реабілітації. Реабілітація – це про життя. Це про функціональність. Це про незалежність і самостійність,

– наголосила Алла Півник, завідувачка реабілітації фізичної реабілітаційної медицини, керівниця мультидисциплінарної команди міста Дніпро.

Понад 11 тисяч пацієнтів на рік зможуть отримати реабілітаційну допомогу в центрах RECOVERY / Фонд Віктора Пінчука

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