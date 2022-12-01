Виставку Russian War Crimes (Російські воєнні злочини) представили британським парламентарям у середу, 30 листопада. На події були присутні спікер палати сер Ліндсей Гойл, перша леді України Олена Зеленська, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, український бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук та виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів доктор Марк Елліс. Фотофіксації злочинів Росії розмістили у Палаті Парламенту Великої Британії.

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Головна ціль виставки – продемонструвати звірства Росії

Виставка Russian War Crimes (Російські воєнні злочини) проливає світло на звірства, скоєні росіянами від початку їхньої тотальної війни проти України в лютому цього року. Вона фіксує дії держави, яка активно націлилася на українське цивільне населення через низку злочинних дій, включаючи зґвалтування, викрадення, депортації, страти та бомбардування.

Виставка включає фотографії з усієї України, зроблені з початку війни. Попри це, вона висвітлює лише частину відомих злочинів. Виставка повертає українцям обличчя та імена, які стали статистикою. Вона виводить людей з численних статистичних даних і пропонує принаймні деяким жертвам можливість висловитися та поділитися своєю історією.

Ця виставка показує реальність, звірства, які здійснювалися проти мирного населення. Зображення на ній шокують, викликають тривогу та жах,

– прокоментував побачене сер Ліндсей Гойл та закликав британців відвідати виставку.



Виставка Russian War Crimes у Парламенті Великої Британії / Фото Фонд Віктора Пінчука

Виступаючи перед британським парламентарям Олена Зеленська додала, що в Україні зареєстровано понад 40 000 воєнних злочинів і для нас це не просто статистика, а реальні люди. Перша леді наголосила, що кожен кат на цій війні теж має обличчя.

Я сподіваюся, що ви подивитесь на фотографії, і при цьому абстрактне уявлення про війну в Україні стане реальним. Виставка показує лише невелику частину тих звірств, які чиняться проти українців. Зараз, коли ми тут відкриваємо виставку, росіяни вбивають, ґвалтують і принижують українців. Вони продовжуватимуть вбивати безкарно, якщо ми їх не зупинимо. Я була б дуже вдячна всім вам за поширення правди про війну, щоб ми могли відновити справедливість,

– зазначила вона.

Бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук своєю чергою зазначив, що з 2016 року бере участь у створенні Меморіального центру Голокосту Бабин Яр – місця, де 81 рік тому німецькі нацистські солдати за два дні вбили понад 33 000 українських євреїв.

"Ми створювали цей меморіал з мрією про те, щоб подібні звірства ніколи не повторилися. З 24 лютого ми знову стали свідками численних воєнних злочинів і зрозуміли, що наша мрія про "ніколи знову", на жаль, не здійснилася. Ми повинні голосно розповісти нашу історію, щоб міжнародна спільнота виступила на нашу підтримку. Тому ми створили цю виставку у партнерстві з Офісом президента України. Вперше ми представили її в Російському домі в Давосі, а відтоді представили її в Брюсселі, а також в Нью-Йорку", – розповів він.

Виставка Russian War Crimes у Парламенті Великої Британії / Фото Фонд Віктора Пінчука

Жахливо, що з часу нашої останньої виставки було скоєно ще більше жахливих злочинів. Ми повинні показати ці злочини такими, якими вони є, щоб міжнародне співтовариство усвідомило, що необхідні суворі санкції, і що ми потребуємо їхньої підтримки та ще більших постачань зброї. Ми сподіваємося, що ця виставка допоможе показати, від чого ми захищаємося, за що боремося і чому ми маємо перемогти разом. Мистецтво – це потужний інструмент, і я знаю, що виставка зробить свій внесок у нашу перемогу,

– підсумував Пінчук.

Водночас виконавчий директор Міжнародної асоціації юристів Марк Елліс наголосив, що події в Україні — це найбільш задокументована війна в історії, а візуальні докази можуть говорити самі за себе. А представлені відео та фотографії допоможуть забезпечити встановлення справедливості.