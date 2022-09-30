Передача благодійної допомоги реалізована в рамках спільної ініціативи Ukraine Relief Fund, заснованої Віктором і Оленою Пінчуками, Еріком і Венді Шмідт та Schmidt Futures, Робертом Ф. Смітом та Vista Equity Partners, Minderoo Foundation Ендрю та Ніколи Форрестів, Біллом Фордом та General Atlantic Foundation.

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Відомо, що карети швидкої допомоги створені на базі авто Volkswagen Crafter. Кожна медична машина оснащена за міжнародними стандартами, відтак включає:

розведення кисню для пацієнтів,

звуко- та віброізоляцію,

електрокардіограф,

дефібрилятор-монітор для контролю за станом пацієнта після реанімації.

Окрім авто, яких так бракує українським медикам, Фонд Віктора Пінчука також передав 410 сумок невідкладної допомоги. За словами благодійників, тільки 1 сумка може врятувати 30 пацієнтів при складних кровотечах, проникаючих пораненнях грудної клітини, опіках, травмах кінцівок і хребта.

"Ми транспортуємо важких пацієнтів не тільки на теренах Дніпропетровщини. Війна до звичайної роботи додає евакуаційні заходи з пораненими захисниками України. Німецький Volkswagen Crafter, безумовно, надійна автівка. Нові "швидкі" укомплектовані європейським і американським медичним обладнанням від найкращих світових виробників. Сумками невідкладної допомоги ми забезпечимо всі бригади області, а також сформуємо резерв з більшою кількістю перев'язувальних матеріалів, інфузійних розчинів та інших видаткових матеріалів на випадок надзвичайних ситуацій", – розповідає Радій Шевченко, директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Окрім медиків, у час повномасштабної війни Фонд Віктора Пінчука надає допомогу ЗСУ та вимушеним переселенцям. Усього з 24 лютого вони спрямували понад 45,3 мільйона доларів на допомогу армії, цивільному населенню та гуманітарні проєкти.