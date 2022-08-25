Українські воїни отримали 12 безпілотників, оснащених камерами та наземними пунктами управління і обробки інформації. Фонд Віктора Пінчука передав дрони "Фурія" 4 військовим бригадам, які боронять Україну на Сході та Півдні.

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Як "Фурії" допоможуть протистояти росії

Безпілотники "Фурія" виготовляють в Україні. Максимальний їхній радіус сягає 50 кілометрів. "Фурії" дозволяють отримувати необхідні розвіддані навіть при несприятливих умов – дощі чи вітру, що є однією з переваг цих комплексів.

“За нормальних метеоумов кожен літак здатен перебувати в небі до 3 годин, а оперативний радіус безпілотника досягає 50 кілометрів. Ці "пташки" виконуватимуть місію навіть при сильному вітрові, до 15 метрів на секунду. Це дозволить нам отримувати точні дані про точки розташування ворожої артилерії, яка б'є мінімум з 15 кілометрів. Квадрокоптери тут нам не допоможуть, такі комплекси як "Фурія" – єдине, що рятує нас від обстрілу", – розповідають військові з механізованої бригади, що боронять Україну на Сході.



Комплекси БпЛА "Фурія" / Фото Вікіпедія

Як відомо, передача безпілотників "Фурія" є частиною масштабної допомоги Фонду Віктора Пінчука ЗСУ, медустановам та вимушеним переселенцям. Від початку повномасштабної війни фонд спрямував понад 45,3 мільйона доларів на допомогу армії та українцям.

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