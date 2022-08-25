Украинские воины получили 12 беспилотников, оснащенных камерами и наземными пунктами управления и обработки информации. Фонд Виктора Пинчука передал дроны "Фурия" 4 военным бригадам, которые защищают Украину на Востоке и Юге.

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Как "Фурии" помогут противостоять россии

Беспилотники "Фурия" изготавливают в Украине. Максимальный их радиус достигает 50 километров. "Фурии" позволяют получать необходимые разведданные даже при неблагоприятных условиях – дожде или ветре, что является одним из преимуществ этих комплексов.

"При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до 3 часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 километров. Эти "птички" будут выполнять миссию даже при сильном ветре – до 15 метров в секунду. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, которая бьет минимум с 15 километров. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы как "Фурия" – единственное, что спасает нас от обстрела", – рассказывают военные из механизированной бригады, которые защищают Украину на Востоке.



Комплексы БпЛА "Фурия" / Фото Википедия

Как известно, передача беспилотников "Фурия" является частью масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука ВСУ, медучреждениям и вынужденным переселенцам. С начала полномасштабной войны фонд направил более 45,3 миллиона долларов на помощь армии и украинцам.

Важно – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 183 день войны: смотрите видео