Люди застряли на аттракционе Power Tower. 24 Канал. Причины этого пока остаются неизвестными.

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В соцсетях говорят, что людей сняли с аттракциона

Сколько людей застряли на аттракционе и сколько времени они там провели – пока неизвестно. Однако в сети местные сообщают, что всех людей удалось оттуда снять. Однако возобновилась ли это работа самого аттракциона, пришлось ли привлекать спасателей – пока так же неизвестно.

В сети местные телеграм-каналы только распространяют кадры, на которых видны люди на аттракционе, которые оттуда машут руками.

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Стоит отметить, что этот парк развлечений недавно находился в центре скандала. В начале декабря 2022 года одесситы протестовали против него, ведь во времена тотальной экономии света и тех проблем с электричеством, с которыми столкнулись жители Одессы и области, парк продолжал работу, на его территории функционировал еще и каток и активно использовалось освещение.

В то же время, руководство парка уверяло, что во время отключений света использовало собственные генераторы. Кроме того, там считали, что в трудные времена людям нужно немного радости. Такой же позиции придерживались и посетители парка.