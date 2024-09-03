Да, взрыв в Одессе прогремел до объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

Смотрите также На Полтавщине прогремели взрывы: туда направлялась ракета

Что известно об атаке на Одессу

Утром в 09:40 в Одессе неожиданно раздался сильный взрыв.

Перед этим предупреждений об угрозе не было – воздушную тревогу в области включили в 09:42. Тогда и Воздушные силы написали о ракетной опасности для региона в своем телеграм-канале.

Оперативно о взрывах, воздушные тревоги и другие угрозы читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Последствия взрыва пока неизвестны. Также нет официальных сообщений о подробностях атаки.

Однако незадолго до этого мониторинговые каналы Одесской области писали, что в сторону региона движется разведывательный российский БпЛА.

Во время взрыва они сообщили, что по нему работают силы ПВО.

Однако точную информацию позже предоставят в ОВА или в Оперативном командовании "Юг".