Так, вибух в Одесі пролунав до оголошення повітряної тривоги. Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на Одесу

Зранку о 09:40 в Одесі несподівано пролунав сильний вибух.

Перед цим попереджень про загрозу не було – повітряну тривогу в області увімкнули о 09:42. Тоді й Повітряні сили написали про ракетну небезпеку для регіону у своєму телеграм-каналу.

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Наслідки вибуху наразі невідомі. Також немає офіційних повідомлень щодо подробиць атаки.

Однак незадовго до цього моніторингові канали Одещини писали, що у бік регіону рухається розвідувальний російський БпЛА.

Під час вибуху вони повідомили, що по ньому працюють сили ППО.

Однак точну інформацію згодом нададуть в ОВА або в Оперативному командуванні "Південь".