Так, вибухи в області пролунали близько 09:10. Що вже відомо про російську атаку на Полтавщину сьогодні, передає 24 Канал.

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О 09:09 Повітряні сили попередили, що у Харківській, Полтавській і Дніпропетровській області ракетна небезпека.

Ракета курсом на Полтаву!

– наголосили військові.

Уже через кілька хвилин "Суспільне" написало, що було чути звуки двох вибухів.

Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

В яких областях оголосили тривогу: дивіться на карті