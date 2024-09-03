Однак ракети збити не вдалося. Водночас сили ППО збили більшість ворожих БпЛА.

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Росія здійснила комбіновану атаку на Україну

У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 3 вересня Росія вдарила по Україні:

трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму,

керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Курської області,

а також 35 ударними "Шахедами". Ворог запускав дрони-камікадзе із Курської області Росії та мису Чауда в окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,

– повідомили в Повітряних силах.

ППО цієї ночі працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській і Сумській областях.

Скільки цілей вдалося збити

Протиповітряна оборона збила 27 "Шахедів". Ще шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

Крім цього, ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.

Зазначимо, що повітряна тривога через атаку дронами в областях України тривала до ранку.