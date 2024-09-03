Однако, на ракеты сбить не удалось. Однако силы ПВО сбили большинство вражеских БпЛА.
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Россия осуществила комбинированную атаку на Украину
В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 3 сентября Россия ударила по Украине:
- тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма,
- управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области,
- а также 35 ударными "Шахедами". Враг запускал дроны-камикадзе из Курской области России и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,
– сообщили в Воздушных силах.
ПВО этой ночью работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
Сколько целей удалось сбить
Противовоздушная оборона сбила 27 "Шахедов". Еще шесть – локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Кроме этого, еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области.
Отметим, что воздушная тревога из-за атаки дронами в областях Украины продолжалась до утра.