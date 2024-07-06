Об этом сообщили в Суспильном. Взрыв в Одессе уже подтвердил мэр города.
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В Одессе прогремел взрыв
В Одесской области начала раздаваться воздушная тревога в 10:49. В Силах обороны Юга сразу предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга.
Мониторинговые телеграмм-каналы также писали о выходе баллистики в направлении Одессы.
Выход баллистики из Крыма в направлении Южное/Одесса,
– написали там.
Заметим, что сообщалось о том, что над Южным летает вражеский разведывательный беспилотник.
Ракета на Одесскую область,
– написали в Воздушных силах в 10:53.
Уже через минуту в Суспильном написали, что в городе взрыв. В ту же минуту, мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию.
В городе слышен взрыв!,
– написал он.