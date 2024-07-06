Об этом сообщили в Суспильном. Взрыв в Одессе уже подтвердил мэр города.

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В Одессе прогремел взрыв

В Одесской области начала раздаваться воздушная тревога в 10:49. В Силах обороны Юга сразу предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Мониторинговые телеграмм-каналы также писали о выходе баллистики в направлении Одессы.

Выход баллистики из Крыма в направлении Южное/Одесса,

– написали там.

Заметим, что сообщалось о том, что над Южным летает вражеский разведывательный беспилотник.

Ракета на Одесскую область,

– написали в Воздушных силах в 10:53.

Уже через минуту в Суспильном написали, что в городе взрыв. В ту же минуту, мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию.

В городе слышен взрыв!,

– написал он.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает следовать в укрытие гражданской защиты.