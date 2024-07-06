Про це повідомили в Суспільному. Вибух в Одесі вже підтвердив мер міста.

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В Одесі прогримів вибух

В Одеській області почала лунати повітряна тривога о 10:49. В Силах оборони Півдня одразу попередили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Моніторингові телеграм-канали також писали про вихід балістики в напрямку Одеси.

Вихід балістики з Криму у напрямку Южне/Одеса,

– написали там.

Зауважимо, що повідомлялося про те, що над Южним літає ворожий розвідувальний безпілотник.

Ракета на Одещину,

– написали в Повітряних силах о 10:53.