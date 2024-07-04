Олег Кіпер розповів, що, на жаль, не обійшлося без жертв. Внаслідок цинічного удару по портовій інфраструктурі загинула одна людина.

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Удар по Одеському району

Ворог завдав ракетного удару по Одеському району. Під ударом – цивільна портова інфраструктура. Внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено,

– написав Кіпер.

Окрім цього, зазначається, що пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

Відомо, що вибухи в Одесі пролунали близько 16:41. За три хвилини до цього Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння та швидкісну ціль у напрямку Одеської області.

Зокрема, зазначалося про особливу небезпеку для жителів Чорноморська. Моніторингові пабліки писали, що вибухи пролунали саме там. Монітори зазначили, що ворожий розвідувальний БпЛА коригує вогонь балістики.