Російські військові обстріляли Одесу. У місті було гучно.

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Удар по Одесі

О 16:38 Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного озброєння для областей, в яких оголосили тривогу. Одещина була однією з них. Вже за хвилину стало відомо про швидкісну ціль, яка прямує у напрямку Одеської області. За три хвилини в Одесі було чути вибухи.

У місті чутно вибух. Будьте у безпечних місцях,

– попередив мер міста Геннадій Труханов.

О 16:40 Повітряні сили попередили про особливу небезпеку для жителів Чорноморська, закликавши їх негайно спуститися в укриття. Моніторингові канали також повідомили про вибухи у Чорноморську.

Вони зазначили, що ворожий розвідувальний БпЛА коригує вогонь балістики.

О 16:59 оголошено відбой тривоги.

Нагадаємо, що 3 липня загарбники завдали комбінований удар по Дніпру, спричинивши багато жертв і постраждалих. Так, ворог випустив по місту 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59 і 5 "Шахедів".

Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню.

Станом на 4 липня відомо про 6 загиблих, а також 52 постраждалих.

Частина поранених перебувають у лікарні. Стан чотирьох місцевих медики оцінюють як важкий.