Окупанти також понівечили багато цивільних будівель, зокрема житлові будинки й приміщення лікарні.

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Зранку 3 липня Росія завдала комбінованого удару по Дніпру

Близько 9 ранку Росія атакувала Дніпро ракетами та дронами. У Повітряних силах повідомили, що загалом ворог випустив 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59 та 5 "Шахедів".

Основний напрямок удару був спрямований саме на Дніпропетровську область. Сили ППО змогли збити 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", та 1 розвідувальний дрон "Орлан-10".

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що усі 5 ракет збили саме на Дніпропетровщині. Також в межах регіону збили 5 БпЛА: розвідник та дрони-камікадзе.

Що відомо про наслідки атаки

На місцях влучань є пожежі та руйнування. Вибуховою хвилею та уламками ракет пошкоджено житлові будинки, торгово-розважальний центр, лікарню.

Зокрема у дитячій лікарні у відділення реанімації прилетів уламок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Є руйнування і в одній з амбулаторій, в іншій лікарні сталося загоряння приміщення архіву.

Також відомо про вибиті вікна у двох школах і трьох дитсадках, пошкоджені й десятки автомобілів.

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Є загиблі та поранені

Станом на 14:41 відомо про 5 загиблих. А також 39 постраждалих. Частина поранених перебувають у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий.

У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани, а ще забої та переломи.

Зеленський назвав цю атаку терористичною і зазначив, що нашій країні потрібні системи ППО та далекобійна зброя.

Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору,

– сказав він.

Зверніть увагу! Мер міста Борис Філатов повідомив, що у четвер 4 липня в Дніпрі оголошений траур.