Оккупанты также изуродовали много гражданских зданий, в частности жилые дома и помещения больницы.

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Утром 3 июля Россия нанесла комбинированный удар по Днепру

Около 9 утра Россия атаковала Днепр ракетами и дронами. В Воздушных силах сообщили, что в целом враг выпустил 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 5 "Шахедов".

Основное направление удара было направлено именно на Днепропетровскую область. Силы ПВО смогли сбить 11 воздушных целей: 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА Shahed-131/136 и 1 разведывательный дрон "Орлан-10".

В Днепропетровской ОВА сообщили, что все 5 ракет сбили именно на Днепропетровщине. Также в пределах региона сбили 5 БПЛА: разведчик и дроны-камикадзе.

Что известно о последствиях атаки

На местах попаданий есть пожары и разрушения. Взрывной волной и обломками ракет повреждены жилые дома, торгово-развлекательный центр, больницу.

В частности, в детской больнице в отделение реанимации прилетел осколок. К счастью, обошлось без пострадавших.

Есть разрушения и в одной из амбулаторий, в другой больнице произошло возгорание помещения архива.

Также известно о выбитых окнах в двух школах и трех детсадах, повреждены и десятки автомобилей.

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Есть погибшие и раненые

По состоянию на 15:24 известно о 5 погибших, а также 47 пострадавших. Часть раненых находятся в больнице. Состояние двух местных медики оценивают как тяжелое.

У людей в основном осколочные ранения и резаные раны, а еще ушибы и переломы.

Зеленский назвал эту атаку террористической и отметил, что нашей стране нужны системы ПВО и дальнобойное оружие.

Этот российский террор могут остановить только две вещи – современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решимость, которая может и должна сделать вновь нормой безопасности от террора,

– сказал он.

Обратите внимание! Мэр города Борис Филатов сообщил, что в четверг 4 июля в Днепре объявлен траур.