Глава держави повідомив про 5 загиблих. Він зауважив, що цей російський терор зможуть зупинити лише сучасна ППО та далекобійна зброя.

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Зеленський нагадав світовим лідерам про рішучість

Президент повідомив, що, окрім 5 загиблих, наразі відомо про 34 постраждалих, серед яких – дитина.

Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про 5 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. 34 людини постраждали, серед них дитина,

– написав він.

До ліквідації наслідків обстрілу залучені підрозділи ДСНС. "Рятувальники допомагають усім, хто постраждав", – додав Зеленський.

Гарант держави також наголосив на тому, що саме допоможе Україні боротися із такими цинічними атаками Росії по мирному населенню.

Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору,

– наголосив президент.