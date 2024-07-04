Российские военные обстреляли Одессу. В городе было шумно.

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Удар по Одессе

В 16:38 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистического вооружения для областей, в которых объявили тревогу. Одесчина была одной из них. Уже через минуту стало известно о скоростной цели, которая следует в направлении Одесской области. Через три минуты в Одессе были слышны взрывы.

В городе слышен взрыв. Будьте в безопасных местах,

– предупредил мэр города Геннадий Труханов.

В 16:40 Воздушные силы предупредили об особой опасности для жителей Черноморска, призвав их немедленно спуститься в укрытие.

Мониторинговые каналы также сообщили о взрывах в Черноморске.

Они отметили, что вражеский разведывательный БПЛА корректирует огонь баллистики.

В 16:59 объявлен отбой тревоги.

Напомним, что 3 июля захватчики нанесли комбинированный удар по Днепру. Так, враг выпустил по городу 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 5 "Шахедов".

Взрывной волной и обломками ракет повреждены жилые дома, торгово-развлекательный центр, больница.

По состоянию на 4 июля известно о 6 погибших, а также 52 пострадавших.

Часть раненых находятся в больнице. Состояние четырех местных медики оценивают как тяжелое.