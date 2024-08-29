Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала. Военные предупреждали одесситов об угрозе баллистики.

К теме В Сумах прогремел взрыв в Одессе

Что известно о взрыве в Одессе

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 20:17. Воздушные силы предупреждали о возможном пуске врагом баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга!

– написали военные.

Через минуту Воздушные силы сообщили о ракете, летящей на Одессу. Сразу же после этого прогремел взрыв, рассказала корреспондентка 24 Канала.

Громкие звуки в городе также подтвердил и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он призвал граждан находиться в безопасных местах.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и Одесского района также быть в безопасных местах.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, враг мог запустить по Одессе ракету типа Искандер-М с территории аннексированного россиянами Крыма. По состоянию на 20:31 воздушная тревога по всей Одесской области еще продолжается.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.