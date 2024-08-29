Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу. Військові попереджали одеситів про загрозу балістики.

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Що відомо про вибух в Одесі

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 20:17. Повітряні сили попереджали про можливий пуск ворогом балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!

– написали військові.

Через хвилину Повітряні сили повідомили про ракету, що летить на Одесу. Одразу ж після цього пролунав вибух, розповіла кореспондентка 24 Каналу.

Гучні звуки в місті також підтвердив і міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеси та Одеського району також бути в безпечних місцях.

За даними моніторингових телеграм-каналів, ворог міг запустити по Одесі ракету типу Іскандер-М з території анексованого росіянами Криму. Станом на 20:31 повітряна тривога по всій Одеській області ще триває.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.