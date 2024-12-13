В городе утром 13 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондент 24 Канала.

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Взрывы в Одессе

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Утром 13 декабря в Одессе было шумно. Отметим, что Воздушные силы в 7:47 предупредили жителей города об опасности. В частности, там проинформировали, что в направлении Одессы движется крылатая ракета.

О 7:52 стало известно о взрыве в городе. Это подтвердил и мэр Одессы Игорь Труханов.

"Одесса! В вашем направлении еще ракеты с севера", – написали в 7:53 в ПС.

О 8 утра в городе снова прогремели взрывы. В домах исчез свет. Через несколько минут в Одессе снова было громко.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.