В місті зранку 13 грудня пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондента 24 Каналу.

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Вибухи в Одесі

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Зранку 13 грудня в Одесі було гучно. Зазначимо, що Повітряні сили о 7:47 попередили жителів міста про небезпеку. Зокрема, там проінформували, що в напрямку Одеси рухається крилата ракета.

О 7:52 стало відомо про вибух місті. Це підтвердив і мер Одеси Ігор Труханов.

"Одеса! в вашому напрямку ще ракети з півночі", – написали о 7:53 в ПС.

О 8 ранку в місті знову прогриміли вибухи. У будинках зникло світло. Через кілька хвилин в Одесі знову було гучно.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.