Відомо, що в регіоні чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "ОК Кременчук".

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Вибухи в Полтавській області

Близько о пів на 7 ранку, а саме о 6:21, в Повітряних силах попередили про небезпеку для жителів Полтавської області. Там проінформували про рух швидкісної цілі в регіоні.

Швидкісна ціль на Полтавщині на Кременчук,

– ішлося в повідомленні.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили ще о 5:17.

О 6:21 в телеграм-каналі "ОК Кременчук" написали, що був вибух у Кременчуці. Додамо, що в моніторинговому пабліку вказали "Кременчук — вибухи. Місто під ударом балістики".

Наразі місцева влада не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, що зранку 13 грудня вибухи також пролунали в Харкові. За попередньою інформацією – удари прийшлися по близькому передмістю, повідомляв Ігор Терехов.