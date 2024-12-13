Зранку 13 грудня Росія завдала удару по передмістю Харкова. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ігора Терехова.

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У Харкові було гучно

Росія продовжує атакувати мині українські міста. Мер Харкова повідомив про вибухи. Він написав, що ворог завдав удару балістичним озброєнням.

Повітряні сили писали про швидкісну ціль, яка рухалась на Харків. Наразі невідомо жодних деталей стосовно удару. Про наслідки не повідомляли.

За попередньою інформацією – удари прийшлися по близькому передмістю,

– написав Терехов.

На місце виїхали всі необхідні служби.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно спуститись в укриття або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.