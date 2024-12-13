Утром 13 декабря Россия нанесла удар по пригороду Харькова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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В Харькове было громко

Россия продолжает атаковать мине украинские города. Мэр Харькова сообщил о взрывах. Он написал, что враг нанес удар баллистическим вооружением.

Воздушные силы писали о скоростной цели, которая двигалась на Харьков. Пока неизвестно никаких деталей относительно удара. О последствиях не сообщали.

По предварительной информации – удары пришлись по близкому пригороду,

– написал Терехов.

На место выехали все необходимые службы.

Помните, во время воздушной тревоги нужно спуститься в укрытие или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.