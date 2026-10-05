Там прогремел взрыв. 24 Канал собрал все известные на данный момент сведения.

Что известно об атаке на Одессу?

Прежде всего, стоит отметить, что около 21:32 в Одесском районе объявили дроновую угрозу. При этом Воздушные силы ВСУ писали о движении реактивного БПЛА курсом на Одессу с севера.

Взрыв в городе был слышен за несколько минут до 10 вечера. При этом сразу после взрыва дали отбой воздушной тревоги.

Следует уточнить, что на момент публикации информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, власти смогут об этом сообщить впоследствии. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Где еще раздавались взрывы в последнее время?

Вечером 5 октября под ударом врага оказался и Киев – жители содрогнулись от взрывов. Позже стало известно, что в Печерском районе обломки упали на открытой территории жилого дома и возникло возгорание припаркованных автомобилей.

Россияне атаковали и Запорожье – в городе повреждена многоэтажка, известно и о пострадавших. Ранее страна-террористка обстреляла Харьков КАБами. Атака унесла жизни 6 человек, десятки получили ранения.