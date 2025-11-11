В Одессе прогремела серия взрывов: "Шахеды" в очередной раз атакуют с моря
- В Одессе вечером 11 ноября прогремели взрывы.
- Воздушные силы сообщали о движении вражеских дронов.
В Одессе вечером 11 ноября раздались взрывы. Россияне атакуют регион "Шахедами".
Об этом сообщают журналисты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Одессе?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили еще в 18:44. Через несколько минут в Воздушных силах информировали жителей региона об опасности. В частности, там сообщили о движении вражеских дронов.
БПЛА на Одессу с Черного моря!
– сообщили там.
Около 7 часов вечера в Одессе прогремели взрывы.
По состоянию на 19:27 в регионе все еще сохраняется угроза атаки дронами. В частности, в ПС информируют о движении вражеских БПЛА с Черного моря.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
По состоянию на половину 8 часов вечера деталей относительно взрывов или последствий нет.
Атака по Украине: основное
В ночь на 11 ноября россияне атаковали территорию Украины 119 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Согласно данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 59 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
Добавим, что этой ночью Россия массированно атаковала Одесскую область БПЛА. В результате атаки пострадал 1 человек. Спасатели ликвидировали пожары, которые возникли на объектах энергетической инфраструктуры в результате атаки.