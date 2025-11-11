В Одесі прогриміла серія вибухів: "Шахеди" вкотре атакують з моря
- В Одесі ввечері 11 листопада пролунали вибухи.
- Повітряні сили повідомляли про рух ворожих дронів.
В Одесі ввечері 11 листопада пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон "Шахедами".
Про це повідомляють журналісти 24 Каналу.
Що відомо про вибухи в Одесі?
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили ще о 18:44. Через декілька хвилин в Повітряних силах інформували жителів регіону про небезпеку. Зокрема, там повідомили про рух ворожих дронів.
БпЛА на Одесу з Чорного моря!
– повідомили там.
Близько 7 години вечора в Одесі пролунали вибухи.
Станом на 19:27 в регіоні все ще зберігається загроза атаки дронами. Зокрема, в ПС інформують про рух ворожих БпЛА з Чорного моря.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Станом на о пів на 8 годину вечора деталей щодо вибухів чи наслідків немає.
Атака по Україні: основне
У ніч проти 11 листопада росіяни атакували територію України 119 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Відповідно до даних Повітряних сил, зафіксовано влучання 59 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Додамо, що цієї ночі Росія масовано атакувала Одещину БпЛА. Внаслідок атаки постраждала 1 людина. Рятувальники ліквідували пожежі, які виникли на обʼєктах енергетичної інфраструктури внаслідок атаки.