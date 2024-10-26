Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Взрыв был слышен фактически через минуту после объявления воздушной тревоги.

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В Одессе слышали взрывы

Ориентировочно в 18:44 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена ​​тревога. Среди регионов, где предупреждали опасность, была и Одесская область.

Уже в 18.46 в городе услышали громкий взрыв. По предварительной информации от мониторинговых каналов, россияне атаковали регион одной баллистической ракетой типа "Искандер-М". Кстати, взрыв подтвердил и мэр.

В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах,

– написал Геннадий Труханов.

Более подробной информации о взрыве и вероятных последствиях в результате этого обнародовано не было. В то же время заметим, что по состоянию на данный момент, по данным городского совета, над городом фиксируют вражеский разведывательный дрон.