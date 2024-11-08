В городе работали силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Смотрите также В Николаеве прогремел взрыв: какова причина

Что известно о взрывах в Одессе

Тревогу в Одесской области объявили в 23:20. Воздушные силы сообщали об угрозе российских дронов-камикадзе для региона.

Группа "Шахедов" в акватории Черного моря движется курсом на Затоку и Одессу,

– писали военные.

В 23:55 в самой Одессе услышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

"В Одессе раздаются взрывы", – отмечали журналисты.

Спустя почти минуту корреспонденты написали о еще одном сильном взрыве в Одессе.

Уже в 00:00 взрывы подтвердил и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он отметил, что в районе города работает противовоздушная оборона.

Враг атакует Одессу и район ударными беспилотниками. Работают наши силы противовоздушной обороны,

– написал он.

Кипер также призвал жителей Одесской области оставаться в укрытиях.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.