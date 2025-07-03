Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова. Также эту информацию подтверждают корреспонденты Суспильного.

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Что известно об ударе

Воздушную тревогу на территории Одесской области объявили ориентировочно в 12:48. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения противником с временно оккупированного Крыма.

Через несколько минут там уточнили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Одессы. В тот же момент, ориентировочно в 12:51, посреди города был слышен громкий взрыв, об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

В городе слышен взрыв... Оставайтесь в укрытиях,

– написал он.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, на днях россияне нанесли ракетный удар по Гуляйполю. В результате этого погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич и другие украинские военнослужащие. Разбор завалов продолжался весь день.