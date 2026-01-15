15 января, 13:50
Обновлено - 14:17, 15 января
В Одессе прогремели взрывы
Основные тезисы
- В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги в 13:43.
- Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга.
Россия продолжает атаковать Украину. Днем 15 января под ударом оказалась Одесса.
Там прогремели взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Новости.
Что известно о взрывах в Одессе?
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 13:43. Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Через несколько минут в Одессе было громко.
В Одесском районе прогремел взрыв,
– говорится в сообщении.
Какие города Россия атаковала раньше?
- Ночью россияне атаковали ударными БПЛА юг Одесской области. В результате обстрела в регионе пострадали административные здания. Известно об одном пострадавшем.
- Также российский ударный дрон атаковал Львов. В результате атаки повреждена инфраструктура Национального университета "Львовская политехника", кое-где выбиты окна.
- В Киевской области в результате атаки этой ночью в Бучанском районе было повреждено 8 частных домов. В помещениях выбиты окна, повреждены фасады и кровли.