Сергей погиб 3 июня во время боевых действий на Николаевщине – получил несовместимые с жизнью осколочные огнестрельные ранения в результате столкновения с врагом. В Командовании морской пехоты Вооруженных сил Украины рассказали историю героической жизнеописания подполковника.

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История Сергея Дердуги

В командовании морпехов подчеркнули, что весь боевой путь погибшего героя – это настоящий военный подвиг . Сергей родом из Винницкой области, учился в Одесском институте сухопутных войск и после выпуска командовал механизированным взводом, ротой снайперов, а также возглавлял штаб механизированного батальона.

Впоследствии военный учился в Национальном университете обороны Украины имени Чернявского, после чего занимал ряд руководящих должностей в главном управлении подготовки Вооруженных Сил Украины по направлению подготовки десантно-штурмовых войск и сил специальных операций.

С 2019 года Дердугу назначили руководителем штаба отдельного батальона морской пехоты, а затем и командиром этой части . Он успешно организовывал выполнение задач своими подчиненными в зоне ООС и уверенно вел за собой людей.

Обратите внимание! За личное мужество и героизм подполковника Сергей Дердуг был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

К слову, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 18-й батальон 35-й БМП во главе с Сергеем мужественно оборонял Одесщину и Николаевщину, освободил из-под оккупации ряд населенных пунктов на Юге. Герой до последнего момента своей жизни сражался за свой народ и за свою землю.

Прощание с героем

Во время прощания с павшим в освободительном бою комбатом все пришедшие почтить память защитника Украины заверили – боль потери с родными и близкими Сергея Дердуги разделяет вся украинская морская пехота, все военные моряки и воины ВСУ, так же, как и весь украинский народ.

Я сама из сферы культуры, и с военными раньше мало общалась. Но когда пришла эта беда к нам, я стала военной волонтером, и всегда была рядом с людьми этого батальона. С первых дней была поражена нашими воинами – как они мужественны, патриотичны и самоотверженны. Таким был и Сергей Дердуга – бесценный самородок, человек-герой с искренним сердцем, выполнявший все задания до самого конца,

– рассказала волонтер Наталья Делиева.

Волонтер добавила, что у Сергея было еще много мечтаний и планов, которые мы все обязательно должны выполнить. Главное из них, по словам женщины, – победить российских захватчиков .

Прощание с Сергеем Дердугой / Фото "Армия Inform" / Командование морской пехоты

Добавим, что прощание с Сергеем Дердугой, несмотря на сложности военного положения, прошло с соблюдением всех военных ритуалов . Цветы и венки в павший комбат приносили бесконечные очереди людей – родственников, друзей и собратьев. После этого гроб героя покрыли государственным флагом и провели к месту последнего упокоения. Похоронят командира морпехов на малой родине – Винницкой области.

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