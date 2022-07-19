Ни в коем случае не игнорируйте оповещений о воздушной тревоге. Ведь оккупанты часто сознательно обстреливают жилые районы, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.

К теме В результате обстрела Одесской области пострадал новорожденный ребенок: в каком он состоянии

В Одессе прогремел взрыв

Примерно в 21:48 в Одессе начали раздаваться сирены воздушной тревоги. Ориентировочно через пол часа после этого местные жители начали сообщать, что слышали в городе взрывы.

Пока неизвестно, что именно стало их причиной, – это могли быть звуки работы систем противовоздушной обороны или "прилеты" вражеских ракет или снарядов. Официальной информации на этот счет пока нет.

Обратите внимание! Во время воздушной тревоги не стоит разглашать адресов попаданий российских ракет, если они произойдут. Также не стоит публиковать фото или видео с мест обстрелов. Ведь такая информация только помогает оккупантам корректировать огонь.

Коротко о предыдущих обстрелах Одесской области

Ночью 19 июля россияне атаковали ракетами Одессу. В полночь спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что по состоянию на 00:55 продолжается спасательная операция.

В результате "прилета" в нескольких частных домах возник пожар площадью 300 квадратных метров. Спасатели оперативно его потушили.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты обстреляли Одесскую область из акватории Черного моря. В результате вражеской атаки 2 дома разрушились до основания.

Всего россияне выпустили 7 крылатых ракет типа "Калибр". Одну удалось сбить, однако все остальные попали в мирное село. В результате 6 человек получили ранения, среди которых был 1 ребенок.

Кроме этого, рано утром 16 июля оккупанты обстреляли Одессу. Вражеские ракеты попали в склад производственно-торговой компании. Пожар от взрыва охватил складские помещения на площади 10 тысяч квадратных метров.

Захватчики атаковали город с самолетов стратегической авиации Ту-95. Ракеты Х-101 оккупанты запустили по направлению Ставрополья.

В результате вражеского обстрела пострадал 30-летний мирный житель. Обломок вражеской ракеты ранил его в голову.

Важно! В 22:30 воздушную тревогу в Одессе отменили.

Стоит посмотреть – США в восторге, как ВСУ используют РСЗО: видео