Ни в коем случае не игнорируйте оповещений о воздушной тревоге. Ведь оккупанты часто сознательно обстреливают жилые районы, в результате чего гибнут и получают ранения мирные украинцы.
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В Одессе прогремел взрыв
Примерно в 21:48 в Одессе начали раздаваться сирены воздушной тревоги. Ориентировочно через пол часа после этого местные жители начали сообщать, что слышали в городе взрывы.
Пока неизвестно, что именно стало их причиной, – это могли быть звуки работы систем противовоздушной обороны или "прилеты" вражеских ракет или снарядов. Официальной информации на этот счет пока нет.
Коротко о предыдущих обстрелах Одесской области
- Ночью 19 июля россияне атаковали ракетами Одессу. В полночь спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук рассказал, что по состоянию на 00:55 продолжается спасательная операция.
- В результате "прилета" в нескольких частных домах возник пожар площадью 300 квадратных метров. Спасатели оперативно его потушили.
- В оперативном командовании "Юг" отметили, что оккупанты обстреляли Одесскую область из акватории Черного моря. В результате вражеской атаки 2 дома разрушились до основания.
- Всего россияне выпустили 7 крылатых ракет типа "Калибр". Одну удалось сбить, однако все остальные попали в мирное село. В результате 6 человек получили ранения, среди которых был 1 ребенок.
- Кроме этого, рано утром 16 июля оккупанты обстреляли Одессу. Вражеские ракеты попали в склад производственно-торговой компании. Пожар от взрыва охватил складские помещения на площади 10 тысяч квадратных метров.
- Захватчики атаковали город с самолетов стратегической авиации Ту-95. Ракеты Х-101 оккупанты запустили по направлению Ставрополья.
- В результате вражеского обстрела пострадал 30-летний мирный житель. Обломок вражеской ракеты ранил его в голову.
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