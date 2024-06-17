Наши военные предупреждали о ракетной угрозе для Одесской области. 24 Канал призывает одесситов находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Одессе слышали взрыв

Воздушная тревога в Одессе прозвучала в 23 часа 10 минут. Воздушные силы предупреждали о баллистике.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с южного направления!

– писали военные.

Впоследствии Воздушные силы призвали жителей Одесской области находиться в укрытиях. Уже через две минуты в городе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв!", – написал городской голова.

Стоит отметить, что мониторинговые телеграм-каналы писали, что в сторону города летела авиационная ракета типа Х-31П или Х-59. По данным мониторов ракета прекратила существование в пределах Одесского района, а взрывы прозвучали в пригороде. При этом Воздушные силы об угрозе авиационных ракет ничего не писали.

Уже в 23 часа 22 минуты военные объявили отбой воздушной тревоги для Одесской области.

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