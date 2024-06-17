Наші військові попереджали про ракетну загрозу для Одеської області. 24 Канал закликає одеситів перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми У Харкові пролунала серія вибухів: чим атакував ворог

В Одесі чули вибух

Повітряна тривога в Одесі пролунала о 23 годині 10 хвилин. Повітряні сили попереджали про балістику.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку!

– писали військові.

Згодом Повітряні сили закликали жителів Одеської області перебувати в укриттях. Уже через дві хвилини у місті пролунав потужний вибух. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"В місті чутно вибух!", – написав міський голова.

Варто зазначити, що моніторингові телеграм-канали писали, що в бік міста летіла авіаційна ракета типу Х-31П або Х-59. За даними моніторів ракета припинила існування у межах Одеського району, а вибухи пролунали у передмісті. При цьому Повітряні сили про загрозу авіаційних ракет нічого не писали.

Уже о 23 годині 22 хвилини військові оголосили відбій повітряної тривоги для Одеської області.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Раніше серія вибухів була у Харкові