Вибухів було декілька. Журналісти повідомили про звуки орієнтовно о 21:52 17 червня, пише 24 Канал.
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У Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили повідомили, що російські загарбники атакували керованими авіаційними бомбами.
Вибухів було декілька. Журналісти повідомили про звуки орієнтовно о 21:52 17 червня, пише 24 Канал.
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