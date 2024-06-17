Вибухів було декілька. Журналісти повідомили про звуки орієнтовно о 21:52 17 червня, пише 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Харкові