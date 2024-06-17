Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що сапери ліквідували одну з авіабомб УМПБ Д-30, яка не розірвалась. Вона підкреслила, що вони виконують дуже складну та ювелірну роботу.

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"Це дуже велика, складна і така ювелірна робота. Ліквідували один з УМПБ Д-30, який не розірвався. Це той обстріл 10 червня, коли у нас під завалами опинився пенсіонер. Наступного ранку він помер в лікарні, на жаль. Тоді чотири КАБи скинули по спальних районах, здебільшого приватний сектор постраждав, гаражний кооператив. Один з УМПБ не розірвався", – сказала вона.

Сапери постійно працюють

Анна Черненко зазначила, що людей евакуювали, просили виїхати з території ураження. Потрібно було максимально убезпечити людей, бо снаряд міг вибухнути. Поліція обходила кожну домівку, просили вийти. Коли минув певний час, сапери узялися до викопування снаряда та вивезли його з приватного сектору. На щастя, цей снаряд не влучив у будинки.

Робота складна. Так, все це витягали, доправляли до спецполігону, щоб далі не сталося більшого лиха, трагедії. Наші сапери працюють дуже багато. Зараз вони на Ізюмщині, зокрема, працюють та переходять до нових населених пунктів, які визволяють від замінування, подекуди, на жаль, тотального,

– підкреслила вона.

Дуже багато міжнародних організацій, фондів, компаній теж приєднуються до цього. Але основна сила, яка може та вміє оперативно реагувати – це сапери з Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Від початку повномасштабного вторгнення вони щодня працювали.

"З весни тільки б'ють цими УМПБ. Тобто нашим саперам доводиться вчитися просто на ходу, розуміти, чим обстрілюють, як це максимально безпечно витягти з землі, щоб не було постраждалих, поранених", – додала кореспондентка.

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