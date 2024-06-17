Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что саперы ликвидировали одну из авиабомб УМПБ Д-30, которая не разорвалась. Она подчеркнула, что они выполняют очень сложную и ювелирную работу.

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"Это очень большая, сложная и такая ювелирная работа. Ликвидировали один из УМПБ Д-30, который не разорвался. Это тот обстрел 10 июня, когда у нас под завалами оказался пенсионер. На следующее утро он умер в больнице, к сожалению. Тогда четыре КАБа сбросили по спальным районам, в основном частный сектор пострадал, гаражный кооператив. Один из УМПБ не разорвался", – сказала она.

Саперы постоянно работают

Анна Черненко отметила, что людей эвакуировали, просили выехать с территории поражения. Нужно было максимально обезопасить людей, потому что снаряд мог взорваться. Полиция обходила каждый дом, просили выйти. Когда прошло некоторое время, саперы взялись за выкапывание снаряда и вывезли его из частного сектора. К счастью, этот снаряд не попал в дома.

Работа сложная. Да, все это вытаскивали, доставляли на спецполигон, чтобы дальше не произошло большей беды, трагедии. Наши саперы работают очень много. Сейчас они на Изюмщине, в частности, работают и переходят к новым населенным пунктам, которые освобождают от заминирования, иногда, к сожалению, тотального,

– подчеркнула она.

Очень много международных организаций, фондов, компаний тоже присоединяются к этому. Но основная сила, которая может и умеет оперативно реагировать – это саперы из Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины. С начала полномасштабного вторжения они ежедневно работали.

"С весны только бьют этими УМПБ. То есть нашим саперам приходится учиться просто на ходу, понимать, чем обстреливают, как это максимально безопасно извлечь из земли, чтобы не было пострадавших, раненых", – добавила корреспондентка.

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