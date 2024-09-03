Прекрасное явление зафиксировали вечером 2 сентября, сообщают местные телеграм-каналы. Это типично для этого сезона.

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Почему в Одессе светилось море

Такое свечение вызывают микроскопические одноклеточные организмы под названием ночесветка (Noctiluca scintillan). Когда температура морской воды составляет около 24 градусов тепла, эти микроорганизмы склонны к биолюминисценции, то есть свечение. Поэтому обычно свечение моря можно увидеть в конце лета или в начале осени.

Как в Одессе светилось море: смотрите видео

Дело в том, что в клетках ночесветки есть особый пигмент, который называется люциферином. Когда этот пигмент взаимодействует с кислородом, он излучает свет. Этот процесс позволяет ночесветке использовать свет как способ общения, приманку для добычи и защиту от хищников.

Кстати, саму ночесветку невооруженным глазом увидеть нельзя. Она настолько крошечная, что разглядеть ее можно только под микроскопом. Большое количество ночесветок обитает в Азовском и Черном морях.

Одесситы восхищены явлением: видео

Ночесветки являются важной частью морской экосистемы, ведь служат звеном в пищевой цепи. Их потребляют рыбы, черепахи и даже киты. Кроме того, эти организмы помогают очищать воду и поддерживать биоривновесие в морских экосистемах.