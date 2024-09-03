Прекрасне явище зафіксували ввечері 2 вересня, повідомляють місцеві телеграм-канали. Це типово для цього сезону.

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Чому в Одесі світилося море

Таке світіння спричиняють мікроскопічні одноклітинні організми під назвою ночесвітка (Noctiluca scintillan). Коли температура морської води становить близько 24 градусів тепла, ці мікроорганізми схильні до біолюмінісценції, тобто світіння. Тож зазвичай світіння моря можна побачити наприкінці літа або на початку осені.

Як в Одесі світилося море: дивіться відео

Річ у тім, що в клітинах ночесвітки є особливий пігмент, який називається люциферином. Коли цей пігмент взаємодіє з киснем, він випромінює світло. Цей процес дозволяє ночесвітці використовувати світло як спосіб спілкування, приманку для здобичі та захист від хижаків.

До речі, саму ночесвітку неозброєним оком побачити не можна. Вона настільки крихітна, що розгледіти її можна лише під мікроскопом. Велика кількість ночесвіток мешкає в Азовському і Чорному морях.

Одесити захоплені явищем: відео

Ночесвітки є важливою частиною морської екосистеми, адже служать ланкою в харчовому ланцюгу. Їх споживають риби, черепахи та навіть кити. Крім того, ці організми допомагають очищати воду і підтримувати біорівновагу в морських екосистемах.