Державне агентство водних ресурсів України зазначає, що станом на 1 вересня органічні речовини перебувають на відстані 92 кілометри від місця, де Сейм впадає у Десну. До міста Чернігова 74 кілометри.

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До 5 вересня небезпека досягне Чернігова

Укргідрометцентр прогнозував, що забруднення мало досягти Чернігова у період від 30 серпня до 2 вересня. Проте наразі існує тенденція щодобового сповільнення руху органічних речовин. Власне, через їхнє розбавлення водами Десни у декілька разів.

За даними експертів, по річці Десна органічні речовини рухались зі швидкістю:

30 серпня – 26 кілометрів за добу;

31 серпня – 22 кілометрів за добу;

1 вересня – 18 кілометрів за добу.

Така тенденція буде зберігатися, відповідно забруднення дістанеться Чернігова орієнтовно у період від 3 до 5 вересня,

– пише Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зверніть увагу! Секретар Чернігівської міської ради, виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако повідомляв, що забруднена вода зі Сейму уже 1 вересня після обіду дійде до Чернігова. Однак посадовець, схоже, зробив передчасні висновки.

Моніторинг загалом засвідчує, що на Сумщині відбувається стабілізація стану річки Сейм від кордону з Росії до селища Чаплищі Сумської області.

Там фіксують незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору.

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Згадаємо, що про забруднення води в Сеймі на Чернігівщині стало відомо близько тижня тому. У річці масово гинула риба, вода стала чорного кольору. За даними держагентства з меліорації, забруднена вода прийшла з боку Курської області Росії, там тривають бої.

Наразі проведення штучної аерації у Сумській області не видається можливим, адже це може призвести до повторного забруднення річки. Але експерти обіцяють здійснити відповідний крок.